Après Instagram, la fonction "Réel" débarque sur Facebook en Belgique

Les addicts aux vidéos sur Instagram auront peut-être déjà testé la fonctionnalité "Reels". Une nouveauté qui permet de partager de courtes vidéos "amusantes" avec une communauté plus large. Si cette option était disponible sur Instagram depuis un petit temps, elle n'était pourtant toujours pas proposée sur Facebook en Belgique. Mais c'est maintenant chose faite, puisque Meta vient d'annoncer que la fonctionnalité "Reels" est désormais disponible sur l'application du réseau social. En plus de cette nouveauté, le groupe révèle qu'un outil Remix a également été développé, permettant aux utilisateurs de faire jouer leurs vidéos en duo avec des Reels déjà existants sur la plateforme.

De plus, il sera également possible pour ces vidéastes amateurs de gagner plus facilement de l'argent avec leurs Reels. En effet, il sera dorénavant possible d'intégrer des bannières et des autocollants publicitaires. Une bonne nouvelle donc pour tous les influenceurs. D'ailleurs à l'occasion de cette nouvelle mise à jour, le groupe Meta est allé à la rencontre deux quatre influenceurs internationaux afin de donner leurs meilleurs conseils pour créer des Reels parfaits. Nous vous les dévoilons ci-dessous, au cas où l'envie de vous lancer dans la création de Reels vous prendrez:

1) Apportez votre propre touche aux nouvelles tendances

Au lieu de recopier simplement les dernières modes, tentez de vous les approprier en ajoutant votre personnalité. Une manière de créer votre propre marque de fabrique.

2) Raconter des histoires courtes, avec un début, un milieu et une fin

Pour captiver votre public et le garder, privilégier les vidéos courtes, dynamiques et simples. "Les gens se sentent plus concernés par votre Reels lorsque celui-ci raconte une histoire, et ils voudront continuer à la regarder pour en connaître la fin", expliquent Nicocapone et Daniela Pinto , originaires de France.

3) Pensez au son et à l'éclairage

Pas besoin d'être équipé du dernier éclairage à la mode pour tourner un Reel réussi. Le simple fait de penser à faire attention à la lumière, en privilégiant de ce fait une pièce bien éclairée ou le soleil, suffit. "Rien qu'en se tenant devant une fenêtre, on peut déjà avoir l'effet d'un éclairage hollywoodien", explique La Pelo , originaire d'Espagne. Pensez éagelement à privilégier un bon son, en ne parlant pas trop prêt ou trop loin du micro. Essayez de bien articuler et si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne prononcez aucun mot et utilisez plutôt une chanson de la bibliothèque Reels.

4) Mélangez votre utilisation des images fixes et des vidéos