Que vous soyez dans l'automobile, l'agriculture ou la technologie, découvrez le marché le plus prometteur pour votre secteur.

Voici les cinq marchés les plus porteurs pour les exportateurs belges

Si la crise sanitaire a profondément marqué la croissance économique mondiale, Atradius se montre optimiste : selon le groupe, qui fournit des solutions en matière d'assurance-crédit, de cautionnement et d'encaissement dans le monde entier, les pays vont connaitre une croissance positive dès 2022.

Atradius a ainsi identifié les cinq marchés les plus porteurs pour cette année : l'Urugay, la Côte d'Ivoire, Israël, le Qatar et Taïwan.

"Grâce à leur résilience économique, leur capacité d'innovation et leur classe moyenne en extension, ces pays offrent des opportunités aux exportateurs belges à la recherche de nouveaux marchés", indique dans un communiqué Frederik Devooght, Country Manager d'Atradius Belux. "Ces pays semblent sortir en position de force de la pandémie, et sont par ailleurs connus pour leur climat économique favorable aux entreprises et leur potentiel de croissance dans différents secteurs."

L'Uruguay pour les secteurs automobile, électronique et éolien

Avec une croissance attendue du PIB de +3 %, l'Uruguay a renoué avec son niveau d'avant-crise. Atradius s'attend à une hausse importante de la demande de voitures et d'appareils électroniques grand public.

Le groupe ajoute que l'Urugay "se positionne sans cesse davantage comme un fournisseur régional d'énergie renouvelable, en particulier dans le domaine de l'éolien".

La Côte d'Ivoire pour l'agriculture et l'informatique

Selon l'étude d'Atradius, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui devrait connaître la plus forte croissance de son PIB au monde, avec une hausse de 6,9 % prévue pour 2022.

En réalisant d'importants investissements infrastructurels, le gouvernement du pays africain compte se positionner en tant qu'acteur mondial incontournable dans le secteur agricole, "créant ainsi des opportunités pour les fournisseurs de machines agricoles et d'équipements industriels innovants de transformation agro-alimentaire".

Dans la même lignée que l'Uruguay, la Côte d'Ivoire est dans le peloton de tête de la région pour la production d'énergie renouvelable.

Les pouvoirs publics se tournent également vers l'économie numérique, "ce qui donne des opportunités aux entreprises du secteur informatique".

Israël pour l'aéronautique et les voitures électriques

Grâce à une campagne de vaccination réussie, Israël bénéficie d'une avance par rapport à ses concurrents, en se basant sur une croissance économique de 6,5 % en 2021. Celle-ci devrait s'établir à 5 % en 2022.

"Résiliente et capable de faire face aux chocs externes, l'économie israélienne offre de nombreuses opportunités dans le domaine des hautes technologies, surtout dans le secteur aéronautique".

Le transport est également un secteur au potentiel considérable dans le pays, en particulier les véhicules électriques - celles-ci demandant une infrastructure spécifique, comme la production et l'installation de bornes de recharge.

Le Qatar pour les énergies renouvelables et le tourisme

Le pays de la péninsule arabique s'attend à une croissance de son PIB de 3,6 % pour 2022, avec la hausse des prix pétroliers et gaziers. Étant par ailleurs le premier exportateur mondial de GNL, "son gouvernement compte investir massivement dans les énergies renouvelables, comme le solaire".

L'organisation de la Coupe du monde de football crée également des opportunités pour le pays, notamment dans le tourisme et l'hôtellerie-restauration.

Taïwan pour le secteur technologique

Atradius estime que Taïwan se trouve en "excellente position" en Asie. Profitant d'un climat politique stable et d'une forte croissance de son PIB en 2022 (+3 %), le petit État offre aux entreprises des perspectives positives, principalement dans le secteur technologique.

"Alors que la pénurie mondiale de puces électroniques est appelée à se maintenir cette année, les perspectives de croissance de ce secteur sont des plus favorables".

D'autres secteurs sont prometteurs dans le pays asiatique, comme la technologie de pointe. L'e-commerce, qui devrait connaitre une croissance annuelle de 9 % jusqu'en 2024 selon Atradius, ouvre de nombreuses opportunités aux fournisseurs de services de transport, de stockage et logistiques.