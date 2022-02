Décathlon sort une tente de toit adaptable à tous les véhicules

L'entreprise française de grande distribution de sport et de loisirs vend désormais des tentes construites sous forme de "bloc chambre" de dimensions standard (l:140 x L:240 x h:106cm) à poser sur les barres de toit de votre auto. La tente est protégée par une housse imperméable et se fixe grâce à des vis et des sangles.

Elle peut rester sur le toit lorsque vous roulez. Une caractéristique qui peut sembler logique à ceux qui ont déjà utilisé ce genre de dispositif, mais qui n'était pas d'actualité pour la tente gonflable. C'était même le principal défaut. "Le fait de devoir enlever et remonter la tente entre chaque déplacement perd de son intérêt, ça reste fastidieux", commentait un client à l'époque, relayé par le site Outside.

Une seule couleur

L'enseigne explique que la tente n'est disponible qu'en une seule couleur pour "réduire l'impact environnemental". "Le greige signifie qu’il n’y a pas de teinture du tissu et qu’il reste à l’état de couleur brute. La teinture étant une des parties qui génère le plus d’impact environnemental, nous avons choisi d’utiliser ce procédé sur la toile de chambre de cette tente", note la marque.

La tente est composée d'un matelas deux personnes de 140 x 235 x 5cm, de quatre poches de rangement, deux ouvertures latérales et une sur le toit pour plus de clarté. Selon Décathlon, le dispositif se monte et se démonte en moins de cinq minutes.