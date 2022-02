L'année 2021 "a été une année décisive" pour l'assureur Axa

L'assureur français Axa a dévoilé jeudi un bénéfice net record en 2021, soulagé des coûts substantiels liés à la pandémie de Covid-19 et malgré une année marquée par de nombreuses catastrophes naturelles. Le groupe a dégagé l'an dernier 7,29 milliards d'euros de bénéfice net, soit plus du double de celui de 2020 (3,16 milliards). Son chiffre d'affaires a augmenté de 3 % pour atteindre 99,9 milliards d'euros.

L'année 2021 "a été une année décisive", a estimé le directeur général adjoint Frédéric de Courtois lors d'une conférence de presse téléphonique. Elle montre "que nous sommes sortis renforcés de la crise".

"Axa a réalisé une année 2021 excellente sur tous les plans", a renchéri le directeur général Thomas Buberl, cité dans un communiqué, se disant "fier de la performance du groupe" l'an dernier "et au cours de la crise du Covid-19".

Le coût du Covid-19 en 2020 : 1,5 milliard d'euros

La diminution des sinistres liés à la pandémie explique en partie la bonne performance d'Axa en 2021. En 2020, le Covid-19 aura coûté au groupe 1,5 milliard d'euros.

"L'impact majeur était sur les pertes d'exploitation mais il est derrière nous", a affirmé le directeur financier Alban de Mailly Nesle lors de cette même conférence.

Le secteur de l'assurance dommages, qui représente la moitié du chiffre d'affaires du groupe, a crû de 3 % grâce au marché de l'assurance des entreprises, "porté par des effets prix soutenus et par le rebond du chiffre d'affaires des clients", précise l'assureur.

L'impact des hausses tarifaires est notamment souligné pour Axa XL, la filiale du groupe "grands risques" basée aux États-Unis.

Ces résultats records ont été obtenus en dépit d'une année marquée par de nombreuses catastrophes naturelles. Avec un total de 2,9 milliards d'euros, il s'agit du quatrième exercice le plus coûteux sur ce plan depuis 1970.

L'assureur français compte 149 000 collaborateurs et revendique 95 millions de clients dans 50 pays.

Résultat opérationnel en baisse pour AXA Belgium

Le résultat opérationnel d'AXA Belgique s'est élevé à 243 millions d'euros en 2021, contre 391 millions un an plus tôt, selon les résultats annuels publiés jeudi. Cette baisse s'explique par l'impact des inondations exceptionnelles de juillet dernier en Wallonie. "AXA a joué son rôle d'assureur en doublant la limite d'indemnisation réglementaire et en préfinançant la contribution de la Région wallonne. (...) Ces évènements nous rappellent l'importance vitale d'agir pour le climat", commente l'assureur.

Sur l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3.486 millions d'euros (+3,4 %). "Cette croissance est principalement portée par les activités d'assurances dommages entreprises et les activités de santé collectives."

Dans le détail, le chiffre d'affaires en Dommages a connu une hausse de 4,8 % (+8 % pour les dommages entreprises et +2,1 % pour les assurances dommages pour les particuliers).

Les activités Santé ont affiché une croissance de 12,7 % pour atteindre 133 millions d'euros. La part de marché d'AXA Belgium dans ce segment a augmenté de 2 points de pourcentage.

Côté assurance vie, le chiffre d'affaires est resté stable à 1 166 millions d'euros "en ligne" avec la "stratégie de croissance sélective".