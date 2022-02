L'année 2021 se traduit par une croissance à deux chiffres pour le géant brassicole AB InBev

AB InBev a vu ses produits dépasser 54,3 milliards de dollars en 2021, en croissance de plus de 15 % par rapport à 2020, et son ebitda normalisé atteindre 19,21 milliards de dollars (+11,8 %), "dans la fourchette haute" de ses perspectives, a annoncé jeudi le géant brassicole. La croissance des produits a été "partiellement atténuée par l'impact négatif prévu des devises et des produits de base, ainsi que par l'augmentation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, principalement due à l'augmentation des provisions pour la rémunération variable et à des coûts plus élevés de la chaîne d'approvisionnement", explique le groupe brassicole dans un communiqué.

"Par rapport aux niveaux pré-pandémie, nous avons augmenté nos produits de plus de 10 % et avons pratiquement rétabli l'ebitda sur une base interne", ajoute AB InBev.

Pour le seul quatrième trimestre, la hausse de chiffre d'affaires (des produits) est de 12,1 % et celle de l'ebitda normalisé de 5 %.

Bénéfice à 4,67 milliards de dollars

Le bénéfice (attribuable aux porteurs des capitaux propres) d'AB InBev pour l'ensemble de l'année se monte à 4,67 milliards de dollars, alors qu'il avait atteint 1,4 milliard de dollars en 2020. Le bénéfice par action normalisé est de 2,85 dollars, contre 1,91 dollar lors de l'exercice précédent.

Le géant brassicole, qui ploie sous une dette colossale, est parvenu l'an dernier à réduire sa dette brute de près de 10 milliards de dollars. Résultat : les charges d'intérêts ont diminué de 293 millions de dollars, passant de 3,85 milliards en 2020 à 3,56 milliards de dollars en 2021. AB InBev affiche désormais un ratio d'endettement net sur l'ebitda de 3,96 au 31 décembre 2021, contre 4,78 un an plus tôt.

Le conseil d'administration d'AB InBev propose un solde de dividende de 0,50 euro par action pour l'exercice 2021.

Pour 2022, le groupe prévoit une hausse de son ebitda comprise entre 4 et 8 %, et une croissance de ses produits supérieure à celle de l'ebitda "grâce à une combinaison saine des volumes et des prix."