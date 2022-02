Le groupe de presse Mediahuis atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires

Le groupe Mediahuis, éditeur du Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg, a vu son chiffre d'affaires, porté par son expansion internationale en Irlande et aux Pays-Bas, croître de 140 millions d'euros et atteindre 1,12 milliard d'euros, a-t-il annoncé jeudi, évoquant des résultats solides. En Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande et au Luxembourg, le nombre d'abonnés est en hausse de 3 %, grâce à une croissance de 20 % du nombre d'abonnés aux contenus numériques. Le marché publicitaire est également en meilleure forme.

Près de quatre lecteurs sur 10 lisent de manière numérique ou combinent papier et numérique. En Belgique, le nombre de lecteurs ayant un abonnement papier a diminué mais cela a été entièrement compensé par une hausse de 14 % des abonnements numériques.

Le bénéfice opérationnel de Mediahuis, qui est également actif dans l'audiovisuel (Nostalgie, télévisions locales flamandes, ...), augmente de 36 %, à 166 millions d'euros tandis que son bénéfice net double, à 117 millions d'euros.