Plus d'une centaine d'anciens coursiers à vélo avaient déposé une plainte pour travail illégal et emploi non déclaré.

L'ex-CEO de Take Eat Easy, fondateur de la start-up bruxelloise Cowboy, va comparaître en justice

Le fournisseur belge de repas Take Eat Easy, en faillite, et son ex-CEO Adrien Roose devront comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 21 octobre pour travail dissimulé.

Plus d'une centaine d'anciens coursiers à vélo avaient déposé une plainte à Paris en avril 2018 pour travail illégal et emploi non déclaré. Ils étaient enregistrés en tant qu'indépendants à l'époque, mais avaient engagé une action en justice pour être reconnus en tant que salariés. Ils ont gagné leur procès, a expliqué l'avocat Kevin Mention.

L'avocat espère maintenant que la société et son PDG belge seront condamnés pour travail non déclaré à l'égard de tous les anciens coursiers, et pas seulement de ceux qui ont été interrogés dans l'affaire. Il s'agirait de 3 000 personnes.

L'ancien PDG de Take Eat Easy Adrien Roose, actuellement actif au sein de la start-up bruxelloise de vélos Cowboy, n'a pas répondu à l'AFP sur le sujet.

Fin 2018, la Cour de cassation avait déjà constaté un lien de subordination entre l'entreprise et l'un de ses coursiers à vélo. La société belge, fondée en 2013, opérait dans une vingtaine de villes européennes. En juillet 2016, elle a eu besoin d'une protection contre les créanciers.

Dans une autre affaire similaire, Deliveroo, qui est toujours en activité, doit comparaître devant le tribunal le mois prochain avec trois anciens dirigeants.