Une année 2021 d'excellente facture pour le groupe biopharmaceutique UCB : "Nous entrons dans une phase d'accélération de la croissance à partir d'une position de force"

Le groupe biopharmaceutique UCB a fait état jeudi matin de résultats en forte hausse au cours d'une année 2021 marquée par d'importantes avancées dans le pipeline de médicaments. UCB a réalisé un chiffre d'affaires de 5,77 milliards d'euros, en hausse de 8 % par rapport à 2020.

Sa rentabilité sous-jacente (EBITDA ajusté) s'est élevée à 1,64 milliard d'euros, en augmentation de 14 % alors que le groupe belge avance un bénéfice net d'1,058 milliard d'euros, qui bondit de 39 %. Le bénéfice de base par action atteint ainsi 6,49 euros, contre 5,36 euros en 2020. Le conseil d'administration d'UCB propose un dividende de 1,30 euro par action, en hausse de 2 %.

3,7 millions de patients atteints

"Nous sommes très satisfaits des nouvelles performances d'UCB - nous avons atteint plus de 3,7 millions de patients. Nous entrons dans une phase de transition qui sera suivie d'une accélération de la croissance à partir d'une position de force - comme en attestent six résultats très positifs d'études de phase 3 pour notre pipeline de produits en phase finale de développement", commente le CEO Jean-Christophe Tellier, cité dans un communiqué.

Pour 2022, UCB table sur un chiffre d'affaires compris entre 5,15 et 5,4 milliards d'euros et un bénéfice de base par action compris en entre 4,80 et 5,30 euros.