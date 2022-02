Après "une année marquée par de profonds changements", Recticel dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021

Recticel, le spécialiste en mousses isolantes, a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,033 milliards d'euros (+67,4 %), annonce l'entreprise ce vendredi par communiqué. L'ebitda ajusté s'élève lui à 109,2 millions d'euros (+145,9 %) tandis que le résultat de la période (part du Groupe) égalise 53,5 millions d'euros (-15,3 %).

2021 a connu des "changements planifiés et annoncés", tels que l'acquisition et l'intégration de FoamPartner et le désinvestissement dans les activités de literie, mais aussi une offre publique d'achat non sollicitée de Greiner AG.

2021, une année charnière

"Nous sommes heureux de l'évolution très positive du chiffre d'affaires et de la rentabilité en 2021, une année marquée par de profonds changements dans notre société", a commenté le CEO Olivier Chapelle. "Les activités Isolation et Mousse technique ont enregistré de très bons résultats dans un environnement très volatil. L'approvisionnement en matières premières chimiques reste serré et les prix montrent peu de signes de stabilisation. Les coûts du transport et de la main-d'œuvre augmentent à un rythme sans précédent, tandis que la forte inflation des coûts énergétiques a un impact mineur étant donné la très faible intensité énergétique de notre activité."

Eu regard aux changements programmés chez Recticel "au cours du 1er semestre 2022, avec la finalisation des cessions de Bedding et Engineered Foams, de la variabilité liée au timing de ces clôtures et de l'alignement ultérieur de notre organisation, le Groupe ne fournit pas de perspectives pour l'ensemble de l'année à ce stade", souligne le communiqué précisant toutefois avoir pour ambition "de doubler le chiffre d'affaires de l'isolation d'ici 2025".

L'entreprise proposera de verser un dividende brut de 0,29 euro par action.