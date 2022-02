Befimmo visé par une OPA volontaire sur toutes ses actions

Re Invest Belgium SA, une société entièrement contrôlée par un fonds immobilier privé de Brookfield, a déposé vendredi un avis formel auprès de la FSMA en vue de lancer une offre publique d'acquisition volontaire sur Befimmo pour un prix en numéraire de 47,50 euros par action, représentant une prime de 51,8 % par rapport au cours de bourse de clôture de 31,30 euros de jeudi, indique la société dans un communiqué.

"L'offre est lancée après de longues discussions entre les parties, soutient les 6 objectifs du nouveau plan stratégique élaboré par l'équipe de management et créera des leviers importants favorisant le potentiel à long terme. Befimmo sera ainsi mieux positionnée comme investisseur, développeur et opérateur immobilier de premier plan dans l'intérêt de ses clients, employés et de toutes les autres parties prenantes", précise le communiqué.

"Après une évaluation détaillée des principaux termes de l'offre par le Conseil d'administration conformément à ses devoirs fiduciaires, Befimmo a confirmé son soutien à l'Offre, sous réserve de son examen du prospectus final et des devoirs fiduciaires individuels des administrateurs", ajoute-t-on.