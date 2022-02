Du milieu de l’océan, au sommet d’une montagne ou dans les profondeurs d’un canyon... O-Boy, la montre capable de géolocaliser de n’importe où

Pouvoir localiser une personne n’importe où dans le monde et la sauver grâce à la technologie, c’est l’objectif de la start-up belge O-Boy.

Après s'être perdu à des kilomètres du bord de mer sur une planche à voile au Cap-Vert, Hadrien Dorchy, le CEO et fondateur de O-Boy, décide de créer son propre dispositif d'appel joignable de n'importe quel endroit. "C'est un bateau de plongeur de nuit qui m'a sauvé" , explique le CEO. "Après cela, j'ai décidé que je ne prendrais plus jamais de tels risques sans un solide plan de secours."

O-Boy est une montre équipée d'une technologie de communication par voie satellitaire, qui permet l'envoi de messages sur mesure ainsi que de signaux SOS en cas de détresse. La montre communique grâce aux satellites Globalstar qui sont en orbites à 2 000 km de la planète. "Contrairement à un téléphone qui dépend du réseau, O-Boy offre une couverture mondiale" , explique Hadrien Dorchy. "Cela signifie qu'aucun endroit n'est hors de portée pour O-Boy, que ce soit du milieu de l'océan, au sommet d'une montagne ou encore dans les profondeurs d'un canyon."

Conçue pour les conditions extérieures extrêmes, la montre est étanche à la poussière et à l'eau, et les matériaux utilisés la rendent également résistant aux chocs. "Elle peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 30 pieds de profondeur" , ajoute le CEO. L'appareil est également équipé d'un gros bouton d'urgence et d'une antenne omnidirectionnelle. "Vous pouvez donc facilement activer et envoyer votre signal même dans les situations les plus difficiles" , précise Hadrien Dorchy.

"Vous pouvez appuyer sur le bouton même si vous n’avez pas votre autre main disponible, et vous n’avez pas besoin que l’appareil pointe vers le satellite."

Une assurance de 50 000 euros

O-Boy propose trois types de prestation. Get me (venez me chercher) permet d'envoyer un message personnalisé avec vos coordonnées GPS à vos contacts favoris. Rescue me (sauvez-moi) envoie un signal SOS au centre de coordination des opérations d'urgence qui dépêchera alors une équipe de secours pour venir vous chercher. Une assurance de 50 000 euros est comprise pour couvrir les frais liés au sauvetage. "On voulait vraiment éviter que le coût de l'opération ne freine les personnes en danger d'appuyer sur le bouton" , ajoute le fondateur. Et enfin, track me (suivez-moi) offre la possibilité d'envoyer des mises à jour automatiques de localisation et d'enregistrer vos progrès en direct.

Le prix du produit est de 365 euros (265 si vous participez au crowdfunding qui commencera la semaine prochaine). Le service, activé grâce à une application, fonctionne par abonnement et crédits (un message équivaut à un crédit) et dépend du type de prestation choisi et de la durée. "Il est possible de sélectionner un service pour deux mois sans que ce ne soit forcément consécutif" , précise Hadrien Dorchy. "C'est utile si vous partez au ski l'hiver et au soleil l'été."

Au lendemain de sa création, O-Boy avait déjà un investisseur : Mohamed Takhim décide d'investir 50 000 euros pour lancer le produit. La Région wallonne et le W.IN.G décident également de participer d'abord à hauteur de 50 000 euros et plus tard de 125 000 euros. Récemment, trois autres investisseurs privés, dont Jean-Louis De Poortere, ont ajouté 125 000 euros. L'Imec a injecté 150 000 euros. L'agence spatiale européenne a également soutenu le projet. En plus de ces investissements, O-Boy lance un crowdfunding afin de poursuivre son développement. "Cela nous permettra d'agrandir l'équipe composée actuellement de trois personnes" , explique le CEO. Alors que son centre de recherche et développement ainsi que la production sont en Belgique, la start-up souhaite devenir "un véritable employeur pour le pays."