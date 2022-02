Besoin de trouver un stage en entreprise ? Voici plusieurs pistes

La méthode du "Learning by doing", c'est quoi exactement ?

Rendre les étudiants acteurs de leur formation pour mieux répondre aux défis professionnels et sociétaux. Une chronique signée Sophie Pondeville (Coordinatrice pédagogique et Chargée de cours à la Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion, IRDENa, Université de Namur), Hélène Laurent (Coordinatrice pédagogique et Chargée de cours à la Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion, IRDENa et DeFIPP, Université de Namur) et Julie Masset (Chargée d’enseignement à la Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion, NaDI – CeRCLe, Université de Namur).