Ces entreprises qui rompent leurs liens commerciaux avec la Russie

Le constructeur suédois de camions Volvo a temporairement suspendu la production dans son usine de Kaluga, en Russie, en raison de la guerre en Ukraine. Les ventes en Russie ont également été interrompues, a déclaré un porte-parole de la société.

L'usine située au sud de Moscou emploie 700 personnes. Six cents autres employés s'occupent des ventes et de la maintenance en Russie. Au total, les ventes en Russie et en Ukraine représentent 3,5 % des ventes nettes totales du groupe.

Daimler Truck suspend également sa coopération avec la Russie

Le plus grand constructeur de camions au monde, Daimler Truck, a aussi suspendu ses activités en Russie jusqu'à nouvel ordre. La coopération avec le fabricant de camions Kamaz, qui fournit l'armée russe, est également en suspens. "A la lumière des événements de ces derniers jours, nous avons décidé de suspendre nos activités avec effet immédiat", a déclaré un porte-parole du groupe, qui fabrique des camions de la marque Mercedez-Benz.

La coopération avec Kamaz est particulièrement touchée. Daimler aide l'entreprise russe en lui fournissant certaines technologies. Kamaz est le plus grand constructeur de camions du pays, avec plus de 44 000 véhicules produits l'année dernière. Elle fournit également à l'armée russe des voitures blindées et des véhicules de transport.

Selon le quotidien allemand Handelsblatt, la société mère Mercedes-Benz cherche également à se défaire le plus rapidement possible de sa participation de 15 % dans Kamaz.

BP sort du capital du géant russe Rosneft, et perd près de 7 % en Bourse

De son côté, la plus grande compagnie pétrolière britannique BP a annoncé dimanche qu'elle sortirait du capital du géant russe Rosneft dont elle détient une participation de 19,75 %, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans un communiqué, le groupe a précisé que son directeur général Bernard Looney démissionnerait du conseil d'administration de Rosneft "avec effet immédiat".

"L'attaque de l'Ukraine par la Russie est un acte d'agression qui a des conséquences tragiques à travers la région", a commenté le président du conseil d'administration de BP, Helge Lund.

"BP opère depuis plus de 30 ans en Russie (...), mais cette action militaire représente un changement fondamental. Elle a conduit le conseil d'administration de BP à conclure, après un processus approfondi, que notre engagement dans Rosneft, une entreprise détenue par l'Etat, ne pouvait tout simplement pas continuer", a-t-il ajouté.

Comme BP, le géant pétrolier russe Rosneft est également coté à Londres. La présence parmi ses actionnaires de BP depuis 2013, qui détenait la deuxième participation après l'Etat russe, faisait régulièrement l'objet de critiques au Royaume-Uni.

A la suite de ce retrait, BP a indiqué que le groupe passerait une provision dans ses comptes du premier trimestre 2022, qui seront publiés en mai.

Le géant pétrolier britannique BP chutait lundi à la Bourse de Londres, au lendemain de l'annonce de son désengagement du géant russe Rosneft, dont il détenait jusqu'ici une participation de 19,75 %, à la suite de "l'agression" de l'Ukraine par la Russie.

Peu après 11H10 GMT, l'action de BP reculait de 5,57 % à 357,40 pence, ce qui représentait une diminution de plus de 4 milliards de livres de sa capitalisation boursière. De son côté Rosneft, dont une partie du capital est également coté sur le marché britannique, s'effondrait de 41,37 % à 2,74 dollars.