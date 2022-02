Telenet a suspendu la diffusion de Russia Today

La décision fait suite à une demande de la Conférence des régulateurs des télécommunications et des médias en Belgique (CRC). Dimanche, le ministre flamand des médias Benjamin Dalle (CD&V) avait contacté l'organisme flamand de surveillance des médias afin d'interdire la diffusion de Russia Today en Flandre. La chaîne russe d'information en continu, accusée de programmer de la désinformation et de la propagande, était disponible dans l'offre de l'opérateur Telenet.

Telenet a annoncé lundi que la CRC, composée du régulateur des télécoms IBPT, de la VRM et des régulateurs francophone et germanophone CSA et Medienrat, a demandé à Telenet de prendre les mesures nécessaires pour arrêter la transmission de Russia Today en Flandre. La chaîne, peu regardée selo Telenet, était visible via Telenet en Flandre, à Bruxelles ainsi que dans six communes du Hainaut.

"Le Conseil de l'Union européenne prendra des mesures dans les prochains jours pour interdire la diffusion sur le territoire européen - sous quelque forme que ce soit - des signaux des médias contrôlés par l'État russe", a déclaré le porte-parole du VRM Francis Souillaert.