Comment trouver un stage? Voici quelques plateformes où tenter sa chance

So. Be.

Dans un précédent article, nous vous avions déjà parlé de Student for Monday, la nouvelle plateforme qui met en lien les étudiants et les entreprises .



Mais d'autres acteurs et plateformes proposent aussi des stages aux étudiants : bureaux de recrutement et d'intérim, services publics d'emploi ( Actiris , Forem ), chambres de commerce ( Beci ), sites spécialisés (comme student.be , Indeed ), par région, secteur, créneau… Pointons deux exemples.

Né dans le cadre de réflexions sur l'avenir de l'économie et des entreprises wallonnes, sur les métiers d'avenir et la meilleure manière d'y intéresser les jeunes pour assurer la relève, stages-up.be est opérationnel depuis janvier 2021. Le site s'appuie sur le réseau des entreprises membres de l'UWE, à laquelle il est rattaché. Les stages sont proposés dans des entreprises inscrites dans une démarche d'innovation. " La plateforme s'adresse à tout étudiant de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles (hautes écoles et universités) qui doit réaliser un stage de minimum 10 semaines en entreprise ou effectuer une immersion professionnelle en entreprise dans le cadre d'un bachelier ou baster en alternance. Tous les cursus, toutes les filières donnent accès à notre offre ", précise Laurence Gustin, responsable de la Cellule stages en entreprises innovantes. " Notre équipe est là pour épauler et accompagner l'étudiant, le conseiller pour la mise en valeur de son profil et l'aider à trouver l'entreprise qui correspond à son projet. "

Mettre en lien des jeunes Bruxellois qui peinent à trouver des stages et des start-up qui ont du mal à trouver des stagiaires, tel est l'objectif de stagesbruxelles.be . " D'un côté, les stagiaires ont simplement à envoyer leur CV et nous prenons en compte leurs demandes. De l'autre côté, les entreprises reçoivent chaque semaine les CV qui les intéressent ", précise le site. Les 78 start-up inscrites sur le site sont actives dans des secteurs comme l'écologie, le marketing, l'immobilier, le design…