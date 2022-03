La guerre menée par la Russie sur le sol ukrainien pourrait entraîner des situations inédites sur le marché du travail en Belgique. Tour d'horizon des questions et situations qui pourraient très bientôt concerner employeurs et travailleurs belges.

Guerre en Ukraine : les situations inédites des entreprises belges... et comment y faire face

Si le conflit armé entamé par la Russie en Ukraine n'a jusqu'ici pas atteint nos contrées, ses répercussions sur la vie politique et économique se sont déjà ressentir. La récente exclusion des banques russes du réseau Swift, bloquant de facto les transferts internationaux d'argent vers et depuis la Russie, n'est qu'une des nombreuses sanctions qui pourraient avoir des conséquences jusqu'en Belgique.

Le groupe de services RH Acerta s'est dès lors penché sur une série de problématiques qui pourraient très bientôt (voire déjà) concerner les employeurs belges.

Des marchandises bloquées...

"C'est une situation exceptionnelle. Il faut remonter jusqu'au conflit dans les Balkans ou en Yougoslavie pour trouver pareille situation", cadre d'emblée Olivier Marcq, expert en RH chez Acerta. S'il décrit un spectre des conséquences des plus larges, l'une des plus tangibles est la possible pénurie en matières premières. Un cas de figure que redoute notamment les brasseurs, dépendants des importations de certaines céréales. "Si une entreprise doit ralentir car ses matières premières sont bloquées en Ukraine, l'entreprise peut instaurer le chômage économique pour force majeure. Dans ce cas-là, l'ONEM prend en charge une partie des indemnités. Mais il doit encore se prononcer sur le sujet", ajoute-t-il. Ce mécanisme avait par exemple déjà été mis en place lors de l'éclatement du Covid-19 en 2020.

Dans l'autre sens, certains débouchés à l'exportation peuvent également entraver le bon fonctionnement d'une entreprise. "C'est par exemple le cas pour les poires, déjà sanctionnées, avec des camions bloqués à la frontière ukrainienne." Il y a alors le risque de voir les produits périmer et plomber le chiffre d'affaires du producteur.

... jusqu'aux travailleurs qui partent au front

Et le facteur humain dans tout ça ? Que se passe-t-il si un travailleur, ukrainien ou autre, souhaite s'absenter pour venir en aide à ses proches ? "Nous avons analysé les possibilités à l'égard du droit belge. Une solution est, ici aussi, d'invoquer le cas de force majeure, qui n'est la volonté ni du travailleur ni de l'employeur. Le travailleur peut alors obtenir dix jours d'absence par an pour motif impérieux", détaille l'expert en RH.

Dix jours : un délai respectable pour une aide rapide, mais pas pour quelqu'un souhaitant par exemple partir combattre au front. "Il n'existe pas de disposition pour un rappel militaire, surtout quand il s'agit d'aller se battre pour le compte d'une armée étrangère." Ici, employeur et employé pourraient décider de suspendre temporairement le contrat de travail. L'employeur n'aura toutefois aucune obligation de continuer à verser, temporairement ou jusqu'au retour du travailleur, de salaire. Le travailleur pourra également utiliser ses jours de récupération ou de vacances.

Une solution qui pourrait également s'appliquer pour des travailleurs qui seraient actuellement bloqués en Ukraine. "C'était survenu par le passé, lors de l'éruption du volcan en Islande qui avait empêché des travailleurs de rentrer chez eux", souligne Olivier Marcq. Dans le cas présent, les entreprises devront également être conscientes qu'il sera compliqué pour certains travailleurs de remplir toutes les démarches dans les temps normalement impartis.

Engager des réfugiés plus rapidement

Enfin, certains travailleurs pourraient également être en incapacité de travail à cause de la charge émotionnelle et psychologique engendrée par le conflit. Dans ce cas, le travailleur retombe sous le régime d'un certificat de maladie et l'intervention de la mutuelle.

Olivier Marcq rappelle également que des facilités administratives pourraient survenir, notamment afin d'engager des réfugiés ukrainiens qui voudraient trouver un emploi chez nous. "La procédure habituelle pour obtenir un permis de travail est de quatre mois. On pourrait envisager une accélération à ce niveau pour permettre plus facilement et rapidement de donner du travail à des réfugiés ukrainiens. C'est une possibilité, mais ici encore, nous n'avons pas encore reçu d'informations précises", conclut-il.