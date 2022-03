"Le personnel est vendu au plus offrant sans aucune garantie" : les syndicats déplorent la vente des magasins Mestdagh à Intermarché

L'annonce est tombée ce matin lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire : le groupe Mestdagh est intégralement racheté par le Groupement les Mousquetaires pour l'enseigne Intermarché. Une opération qui comprend donc la reprise des 87 enseignes Mestdagh réparties en Belgique.

L'opération asemé le doute et l'inquiétude du côté des syndicats. "On redoute de voir une transition en deux phases. Une première jusque fin 2022, pendant laquelle on va nous dire qu'il ne s'agit que d'une simple opération commerciale et que tout va bien. Puis à partir de 2023, quand Intermarché sera seul à la barre, il va alors appliquer pleinement sa méthode", explique Myriam Delmée, représentante Setca. "Intermarché fonctionne uniquement avec des franchisés, alors que Mestdagh possède encore 51 enseignes intégrées en Belgique (contre 36 franchisés, Ndlr). En passant à la franchise, il y a un risque de régression sociale", poursuit-elle, pointant le risque de conditions de travail et salariales inférieures.

En cas de validation par les autorités de la concurrence, la nouvelle master franchise commencera officiellement le 1er janvier 2023. "Pendant les dix prochains mois, nous aurons une 'direction marionnette' qui va simplement nous occuper : elle n'a tout simplement plus les rênes en mains", glisse-t-elle encore.

"Le sort des travailleurs n'avait aucune importance"

Même son de cloche du côté de la CNE, qui parle d'une opération qui se déroule à la frontière de la fracture sociale et économique. "Le personnel est vendu sans aucune garantie.Nous n'avons aucun élément pour nous permettre d'envisager l'avenir au-delà du 1er janvier 2023. Comment voulez-vous que les travailleurs trouvent un sens à leur emploi?",regrette Evelyne Zabus, qui déplore également la longue période d'incertitude à venir pour les équipes de Mestdagh."Çava être très compliqué, nous ne pourrons pas répondre facilement aux questions des équipes. Pour nous, ce qui prime, ce sont les emplois, mais surtout des emplois de qualité : or, nous n'avons aucune information ou garantie à ce sujet. Les nouveaux propriétaires attendent la validation du rachat par les autorités de la concurrence afin de donner plus de détails".

Une situation d'autant plus difficile à accepter, continue-t-elle, après les nombreux sacrifices consentis par les équipes. "On sort d'une grosse restructuration, on a énormément négocié et travaillé pour sauver l'entreprise et ses emplois. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout ça n'a servi à rien."

La méfiance et l'inquiétude sont donc de mise jusqu'à nouvel ordre. "On ne nous a pas demandé notre avis. Nous avons été vendus au plus offrant. Le sort des travailleurs n'avait aucune importance, seul le besoin de réaliser une bonne opération commerciale a compté pour le groupe Mestdagh", ajoute Myriam Delmée.

L'absence d'une structure de concertation sociale au sein d'Intermarché, et le fait qu'il ne se trouve pas au sein de la même commission paritaire que Mestdagh, viennent encore compliquer un dossier qui risque de connaitre encore plusieurs chapitres plus ou moins tendus à l'avenir. "On va voir avec les équipes cet après-midi comment on va gérer le dossier, mais il y a beaucoup de peur et d'appréhension", conclut Evelyne Zabus.