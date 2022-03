Les entreprises continuent à se retirer de Moscou pour l'isoler de la scène internationale

La Libre Eco avec Belga et AFP

Les entreprises continuent de suspendre leurs activités en Russie, du fait des sanctions internationales prises après l'invasion russe de l'Ukraine.

"Le monde des affaires construit une forteresse pour isoler la Russie de la communauté internationale", commente Susannah Streeter, analyste pour Hargreaves Lansdown. Les entreprises du monde entier répondent à la Russie "en gelant les transactions avec Moscou et en abandonnant des investissements financiers valant des milliards".

Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé ce mardi la suspension des nouvelles commandes depuis et à destination des ports russes, hors denrées alimentaires, médicales et humanitaires.

Le groupe, qui se dispute la première place mondiale du transport de conteneurs avec l'italien MSC, va toutefois honorer les commandes passées jusqu'ici, tout en respectant les sanctions visant Moscou, indique-t-il dans un communiqué.

"La stabilité et la sécurité de nos opérations étant déjà directement et indirectement affectées par les sanctions, les nouvelles réservations de Maersk dans le secteur maritime et terrestre à destination et en provenance de la Russie seront temporairement suspendues, à l'exception des denrées alimentaires, médicales et humanitaires", écrit le groupe.

La suspension s'applique à tous les ports russes et concerne également le transport routier, précise Maersk.

"Notre priorité est de gérer au mieux et de livrer toutes les commandes placées jusqu'à cette annonce, dans le respect des sanctions imposées", souligne le groupe danois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mardi à interdire la Russie de "tous les ports" et "aéroports du monde".

Maersk avait déjà arrêté tout transport en Ukraine à cause de la situation sécuritaire.

TotalEnergies

Le géant français de l'énergie TotalEnergies a également annoncé qu'"il n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie", sans pour autant se retirer des projets dans lesquels il est actuellement investi, selon une déclaration transmise à l'AFP. Le groupe réalise en Russie 3 à 5% de ses revenus totaux, avait indiqué il y a quelques jours son PDG Patrick Pouyanné.

TotalEnergies est actionnaire à 19,4 % du géant du gaz russe Novatek et détient une participation de 20 % dans Yamal LNG, un projet qui a démarré fin 2017 et qui a produit plus de 18 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2020. Le groupe détient également une participation de 10 % dans Arctic LNG 2, un projet dont la première livraison de GNL est prévue pour 2023.

En Russie, TotalEnergies est aussi impliqué à hauteur de 10 % dans un autre projet GNL dans le nord du pays, composé de trois "trains" (ensemble des unités d'une usine assurant le traitement et la liquéfaction du gaz, NDLR), dont le premier doit alimenter les marchés internationaux en 2023.

Dans sa déclaration mardi, TotalEnergies dit "approuver l'étendue et la force des sanctions mises en place par l'Europe et les mettra en oeuvre quelles que soient les conséquences (en cours d'évaluation) sur la gestion de ses actifs en Russie". Le groupe indique qu'il "n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie".

Mardi matin, le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire, interrogé sur les activités des géants hexagonaux TotalEnergies et Engie en Russie, avait estimé qu'il y avait désormais "un problème de principe à travailler" avec toute personnalité proche du pouvoir russe.

Concernant plus précisément TotalEnergies, le ministre avait assuré sur Franceinfo que "des décisions" seraient prises "dans les jours qui viennent" avec le groupe, alors que d'autres majors pétrolières, comme les britanniques Shell et BP, ont annoncé se retirer de leurs projets en Russie et vendre les parts de sociétés russes qu'elles détenaient.

TotalEnergies indique mardi "condamner l'agression militaire de la Russie envers l'Ukraine qui a des conséquences tragiques pour les populations et menace l'Europe" et "exprime sa solidarité envers la population ukrainienne qui en subit les conséquences et envers la population russe qui en subira également les conséquences".

Le groupe dit "se mobiliser pour fournir du carburant aux autorités ukrainiennes et de l'aide aux réfugiés ukrainiens en Europe".

En 2020, la Russie avait représenté 16,6 % de la production annuelle de liquides et de gaz naturel de TotalEnergies, selon son document de référence 2020.

Autres retraits

Le géant britannique des hydrocarbures Shell a annoncé ce lundi se séparer de ses parts dans plusieurs projets communs avec le groupe russe Gazprom en Russie, en raison de l'invasion russe en Ukraine, suivant l'exemple de son compatriote BP qui se désengage du géant russe Rosneft.

Le Premier ministre Justin Trudeau a également déclaré lundi que le Canada allait interdire toute importation de pétrole brut russe, "bien que celles-ci soient très limitées par rapport à l'appétit de l'Europe pour le brut et le gaz naturel russe", poursuit l'analyste.

"Les craintes que la Russie ne riposte en utilisant ses exportations d'énergie comme une arme maintiennent les prix du pétrole et du gaz à un niveau élevé", affirme Susannah Streeter.

La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole brut au monde et représente plus de 40 % des importations annuelles de gaz naturel de l'Union européenne.

"La question des sanctions directes sur les exportations de pétrole et de gaz de la Russie est une question de temps et non de probabilité", estime Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Vers 10H30, le TTF (Title Transfer Facility) néerlandais, marché de référence du gaz naturel en Europe, prenait environ 10 % et se négociait à 108,495 euros le mégawattheure (MWh).