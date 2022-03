Une chaîne 100 % bio voit le jour en Belgique, grâce à la fusion de Färm et d'Ekoplaz

Le réseau coopératif bio belge Färm et le groupe familial bio Ekoplaza, derrière lequel se trouve notamment le grossiste Biofresh, ont décidé de s'unir pour renforcer le marché 100 % bio belge, annoncent les partenaires mardi.

Avec cette fusion, les entreprises indiquent devenir un acteur majeur dans le paysage de la vente au détail de produits alimentaires biologiques en Belgique. L'objectif de l'opération est de hisser les standards du bio et de faire face aux défis ainsi qu'aux opportunités du marché, précisent les entreprises.

Toucher tous les consommateurs belges

"Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes convictions", ajoutent Alexis Descampe et Lionel Wauters, cofondateurs de Färm. "Alors que nous sommes actifs à Bruxelles et en Wallonie, Ekoplaza l'est principalement en Flandre. Ensemble, nous pouvons toucher tous les Belges et apporter une réelle valeur ajoutée aux consommateurs bio de plus en plus nombreux."

"C'est aussi une bonne nouvelle pour nos producteurs qui pourront distribuer plus largement encore leurs produits bio et locaux", poursuit Luc Dossche, directeur de Biofresh.

Färm détient 8 points de vente et dispose d'un réseau de 9 franchisés. Ekoplaza compte, elle, 14 établissements en Flandre actifs sous l'enseigne Ekoplaza et Origin'O. Cette année, 7 magasins Origin'O en Flandre deviendront des Ekoplaza.