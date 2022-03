L'édition 2023 des EuroSkills n'aura pas lieu à Saint-Pétersbourg, les Russes suspendus

L'organisme, qui "condamne l'agression à grande échelle de la Fédération de Russie contre l'Ukraine" lancée jeudi dernier, a également décidé de suspendre la participation de la Russie au concours et "à toute activité ou projet" de WorldSkills Europe, qui réunissait jusqu'alors 31 pays de la région européenne.

Les EuroSkills rassemblent tous les deux ans plusieurs centaines de jeunes âgés de moins de 25 ans, qui tentent de s'illustrer par la maîtrise de leur (future) profession, de l'art floral à la cuisine en passant par la soudure. Durant l'édition 2021 à Graz, en Autriche, 400 jeunes s'étaient ainsi mis à l'œuvre dans 38 métiers. Pays le plus représenté avec un ou une concurrente dans chaque discipline, la Russie s'était imposée devant les autres nations européennes en remportant 13 médailles d'or, 6 d'argent, 8 de bronze et 5 d'excellence.

La prochaine compétition européenne se passera cependant de sa championne en raison de la guerre déclenchée en Ukraine par la Russie il y a six jours. Cette décision "difficile se base sur la violation claire et énorme de nos valeurs et de notre code d'éthique et de conduite par le gouvernement russe", explique WorldSkills Europe. Les compétitions WorldSkills - dont le Mondial 2019 avait déjà été organisé à Kazan, en Russie - visent en effet à revaloriser les compétences techniques des jeunes afin de favoriser tant la croissance économique d'un pays que l'épanouissement personnel de ceux et celles qui en font leur métier. Or, "l'action en Ukraine vise à déstabiliser l'éducation, les moyens de subsistance et la culture d'un État souverain", regrette WorldSkills Europe.

Saint-Pétersbourg n'accueillera donc pas la jeunesse européenne en août 2023 et l'événement sera délocalisé dans un autre pays membre de WorldSkills Europe. Une consultation doit avoir lieu dans les prochaines semaines pour déterminer le nouveau pays d'accueil.

La Russie ne participera pas non plus aux championnats mondiaux cette année à Shangai, tout comme le Bélarus, allié de Moscou.

"Nous espérons une paix immédiate et appelons tous les pays à assurer la sécurité de celles et ceux qui fuient l'Ukraine, y compris les étudiants et les travailleurs étrangers", conclut l'organisme dans son communiqué.