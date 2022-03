Argenx va devoir casser sa tirelire en 2022 : sanction directe des investisseurs en Bourse

La société de biotechnologie belgo-néerlandaise Argenx s'attend à utiliser jusqu'à la moitié de son cash en 2022, qui s'élevait à plus de 2,3 milliards de dollars fin 2021, a-t-elle annoncé jeudi avec la publication de ses résultats annuels. Ces dépenses serviront notamment à supporter la commercialisation de son médicament "efgartigimod", commercialisé sous le nom "Vyvgart", pour le traitement de la myasthénie grave généralisée, une maladie auto-immune qui provoque une faiblesse musculaire.

Il s'agit du premier produit de la biotech cotée sur Euronext Bruxelles dont la commercialisation est approuvée. Argenx financera également la poursuite de ses recherches et des investissements dans sa chaîne logistique.

Argenx a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 497 millions de dollars en 2021, soit plus de 10 fois plus élevé qu'en 2020 (plus de 41 millions de dollars), dopé par des éléments non récurrents. La biotech a réduit quelque peu sa perte, à 408,26 millions de dollars, contre une perte nette de 608,45 millions de dollars en 2020.

L'annonce n'a pas été bien accueillie par les investisseurs, qui sanctionnait l'action en recul de 3,02 % à 254,00 euros peu avant midi.