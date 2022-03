Les magasins Ikea pris d'assaut en Russie avant leur fermeture (VIDEOS)

Les magasins Ikea fermeront leurs portes dès ce vendredi en Russie et au Bélarus. Le géant suédois de l'ameublement a annoncé jeudi la suspension de ses activités dans ces deux pays, après avoir dans un premier temps annoncé qu'ils resterairent ouverts."La guerre a un énorme impact humain et se traduit aussi par des perturbations graves de la chaîne de production et de commerce, raisons pour lesquelles les sociétés du groupe ont décidé de suspendre temporairement les activités d'Ikea en Russie", a indiqué le groupe par voie de communiqué. Près de 15.000 employés, 17 magasins et trois sites de production sont concernés.

Ce jeudi, certains magasins Ikea sont ainsi pris d'assaut par des clients russes soucieux de faire leurs derniers achats tant que c'est encore possible. Des images circulent sur les réseaux sociaux et montrent d'immenses files aux caisses et des caddies bien remplis.