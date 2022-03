Rachat à Liege Airport : Swissport International AG acquiert Belgium Airport Services (BAS)

L'entreprise Belgium Airport Services passe sous pavillon helvète : elle a en effet été acquise par Swissport International AG, qui a confirmé la nouvelle par voie de communiqué. "Swissport International AG a conclu avec succès l'acquisition de Belgium Airport Services (BAS) à compter du 1er mars 2022. L'entreprise suisse, leader mondial de la gestion du fret aérien, détient désormais 100 % de BAS, augmentant ainsi sa capacité totale d'entreposage et de manutention de plus de 40 % en Belgique."

"Je suis très enthousiaste à l'égard de cette coopération entre Swissport et BAS à l'aéroport de Liège, une plate-forme de fret aérien de renommée mondiale", se félicitait Jan van Engelen, Directeur de l'Europe Continentale chez Swissport. "Cela nous positionne comme un partenaire encore plus fort pour les compagnies aériennes et les transitaires à Liège et dans l'ensemble de la Belgique. Swissport continuera à investir dans le développement de son activité cargo en tant que pilier stratégique, en Belgique et au-delà."

Se donner les moyens de ses ambitions

BAS rejoint donc les rangs d'une structure bien plus large comprenant déjà d'autres entités comme El Al, Turkish Airlines ou encore Hongyuan. Le nouveau propriétaire a toutefois confirmé qu'aucun changement n'aurait lieu dans l'immédiat dans le déroulement des opérations quotidiennes. "Dans un premier temps, BAS sera gérée comme une entreprise autonome afin de garantir la cohérence du service pour ses clients. L'équipe de management opérationnelle de BAS restera en charge de la gestion des activités, et les conditions d'emploi et de travail seront également maintenues. À un stade ultérieur, les services seront intégrés et consolidés sous la marque Swissport", précise le communiqué.

Pour Dimitri Bettoni, Directeur Général de Swissport Belgium, ce rachat permet à son groupe de trouver les infrastructures nécessaires à son activité. "Belgium Airport Services est une société très performante, qui exploite une installation de fret assez importante en bord de la piste (airside), adjacente à notre installation existante à Liège, ainsi que deux entrepôts supplémentaires de deuxième ligne. Avec cette acquisition, Swissport ajoute plus de 40 % à son réseau d'entreposage belge, qui s'élève désormais à 76 000 m²."

Swissport sort renforcé de la période Covid-19 avec, en 2021, des marchandises totalisant un record de 5,1 millions de tonnes, contre 4,6 millions de tonnes en 2019. "À la fin de l'année 2021, Swissport opérait dans 119 centres de fret aérien."