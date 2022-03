Tunisie, Grèce, Turquie,... Après l'aéroport de Charleroi, c'est celui d'Ostende qui allonge la liste de ses destinations estivales

L'aéroport d'Ostende proposera cet été 20 destinations, avec l'ajout, pour la première fois depuis l'été 2019, soit avant la pandémie, de villes turques, tunisiennes et bulgares, a-t-il annoncé jeudi. Après deux ans de crise sanitaire, le secteur des voyages reprend des couleurs. L'aéroport d'Ostende a donc augmenté le nombre de destinations proposées cet été. Tous les vols sont opérés par la compagnie aérienne TUI fly.

Pour la première fois depuis 2019, des destinations turques, tunisiennes et bulgares seront disponibles. "Au total, nous aurons 14 vols par jour vers la Turquie et la Tunisie pendant les vacances d'été", a précisé le CEO de l'aéroport ostendais Eric Dumas.

À partir d'avril, les villes turques Antalya, Bodrum et Eskisehir seront à nouveau desservies. S'ajoutera début juillet Izmir. Les vols reprendront vers la Tunisie à partir du 1er juillet tandis qu'en juillet, août et septembre, les vacanciers pourront s'envoler vers Burgas et Varna en Bulgarie.

L'aéroport augmente également ses vols à destination de villes déjà desservies, comme Alicante, Malaga et les îles Canaries. Cinq destinations grecques sont également au programme : Héraklion, La Canée, Kos, Rhodes et Corfou.