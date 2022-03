Accueil Economie Entreprises & Start-up "We can make money again": retour à la rentabilité pour Brussels Airlines, sans faire monter les prix, malgré la crise énergétique ? La filiale de Lufthansa veut rassurer et annonce un retour à la rentabilité d’ici 2024, sans augmenter le prix des billets pour le moment. Si elle se veut optimiste par rapport à la crise sanitaire, la crise énergétique pourrait peser à moyen terme. Les travailleurs restent inquiets par rapport aux conditions de travail. Les allemands Peter Gerber, le CEO de Brussels Airlines, et Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, ce jeudi 3 mars 2022, lors de la présentation des résultats annuels de la compagnie aérienne. ©Benoit Doppagne - Belga Antonin Marsac Journaliste économique









"We can make money again". Quand on regarde dans le rétroviseur, on peut dire que les débuts de Peter Gerber, l'Allemand à la tête de Brussels Airlines depuis mars 2021, n'ont pas été des plus faciles. Arrivé à peine un an après les premiers confinements provoqués par la crise sanitaire, à un moment où les contaminations...