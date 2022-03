HireRing veut devenir la référence du recrutement

Répertorier et optimiser les services de recrutement en Europe, grâce à une plateforme qui connecte les employeurs et les cabinets de recrutement : c’est l’objectif de la start-up belge HireRing.

Après 20 ans d’expérience dans le recrutement, Sophie Vanderputten a créé la start-up en 2018. Elle est rejointe par Alexia Van de Velde et Salomé Michaux pour développer la plateforme dans le domaine des ressources humaines.

En Belgique, 92 % des employeurs se plaignent de ne pas trouver le bon candidat pour le poste vacant. Parmi ce pourcentage, 70 % des entreprises font déjà appel à des agences de recrutement. Parties de ce postulat, les trois jeunes femmes développent leur plateforme afin d'offrir une solution aux employeurs pour trouver le bon prestataire. "La plateforme aide les employeurs et les recruteurs à mieux travailler ensemble, et surtout, à se trouver", explique la CEO et fondatrice Sophie Vanderputten. "Avant notre plateforme, il n'existait pas de moyen pour trouver des agences de recrutement par spécialités."

HireRing se présente comme un service intermédiaire pour faciliter la recherche ciblée de recruteurs professionnels par les employeurs. "Une sorte de répertoire des agences de recrutement", ajoute Salomé Michaux, directrice marketing et IT.

Afin d’être accompagnées, les entreprises peuvent publier leurs annonces et décrire les profils qu’elles recherchent. Ensuite, grâce à un algorithme "de matching" que les trois entrepreneuses ont développé, la plateforme identifie les recruteurs qui sont le mieux adaptés aux besoins de l’entreprise.

Le secteur du recrutement est assez opaque au niveau des prix et des conditions. "Chez HireRing, on a inversé le modèle", précise la CEO. "C'est l'employeur qui va annoncer combien il est prêt à payer pour qu'on lui trouve la bonne personne."

Une levée de fonds de 360 000 euros

Le secteur du recrutement n'est pas un métier professionnalisé, ce qui signifie que n'importe qui peut ouvrir une agence de recrutement. "On fait attention à cela", ajoutent les fondatrices. "Les agences répertoriées sur la plateforme sont qualifiées par nos soins et respectent le code d'éthique à la gestion des candidats."

La plateforme compte 260 agences et a permis d’aider des entreprises pour quelques 120 jobs.

Une entreprise qui veut publier une offre d'emploi doit payer un forfait de 199 euros hors TVA. "Cela comprend le travail de mise en relation, le travail de présélection et de vérification", explique Alexia Van de Velde, la CFO. HireRing prend également un pourcentage sur les primes reçues par les agences. "C'est la principale source de revenus."

HireRing cible les PPE et les PME mais se penche désormais sur les plus grandes entreprises avec un pack spécial dont le prix sera adapté. "Ce pack spécial corporate est un accompagnement total. On s'occupe de la gestion des fournisseurs, ce qui leur permet d'avoir accès à une communauté sélectionnée par nos soins", ajoute la CEO.

La start-up a démarré avec un prêt en private equity avant de lever 360 000 euros auprès de membres de BeAngels, Sambrinvest et de quelques investisseurs privés. La levée de fonds va permettre de continuer le développement et d'étendre les activités aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France d'ici la fin 2022. "On repense aussi tout le site Internet", précisent les entrepreneuses.

HireRing est déjà reconnue par le marché puisqu'elle a reçu en 2019 le HR excellence award dans la catégorie Best Game changer et est à nouveau nominée cette année. "Une belle reconnaissance du secteur HR."