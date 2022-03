"La fin d'un long cauchemar", un "moment historique"... Ouf de soulagement pour le patronat à l'issue du Codeco

Le monde de l'entreprise pousse un grand ouf de soulagement à l'issue du Comité de concertation qui a acté le passage au "code jaune" et la levée de la majorité des restrictions sanitaires. Cependant, les crises semblent se succéder et les organisations patronales suggèrent donc de prolonger les mesures facilitant le chômage temporaire. "Les indépendants et les chefs de PME retrouveront lundi la liberté de travailler sans restrictions", se réjouit l'Union des classes moyennes. "C'est la fin d'un long cauchemar."

Toutefois, après deux ans de crise sanitaire, une nouvelle période d'incertitude s'annonce, liée à la guerre en Ukraine. "UCM demande en urgence un assouplissement, au moins temporaire, des règles du chômage économique. Il doit être accessible avec un minimum de charges administratives, y compris pour les employés. Les salariés qui sont aujourd'hui en chômage corona doivent y avoir accès automatiquement." L'UCM appelle aussi à envisager le droit passerelle pour les indépendants au-delà du 31 mars.

Eviter l'effet yo-yo

Pour sa part, avec le passage en code jaune, la FEB espère voir le "début d'un avenir dans lequel le coronavirus jouera un rôle de plus en plus réduit".

"Si chacun gère maintenant cette liberté retrouvée de manière responsable, un effet yo-yo pourra être évité, et les entreprises et leurs collaborateurs pourront se concentrer pleinement sur les difficultés résultant de la guerre en Ukraine", déclare la FEB dans un communiqué.

Place à d'autres défis

Le réseau des entrepreneurs et entrepreneuses flamands, le Voka, a également témoigné de son enthousiasme, tout en appelant à prolonger le régime de chômage temporaire.

La crise du coronavirus laisse la place à la crise ukrainienne, fait valoir le Voka : "Il est certain que nos entreprises seront également fortement touchées par la guerre, notamment par la réduction des exportations, la hausse des prix de l'énergie et des matières premières et les problèmes d'approvisionnement", affirme Hans Maertens, administrateur délégué de l'organisation.

"C'est un soulagement, au sens propre comme au figuré, pour les entrepreneurs, leurs employés et leurs clients", réagit de son côté l'organisation d'entrepreneurs Unizo. Elle parle même d'un "moment historique", après deux ans de mesures restrictives. Dans le même temps, Unizo souligne que même si le coronavirus est, espérons-le, derrière nous, les conséquences économiques pour les PME ne sont pas encore terminées. "Avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix des matières premières et de l'énergie et les coûts élevés de la main-d'œuvre, nous sommes confrontés à de nouveaux défis", déclare Danny Van Assche, directeur général d'Unizo, dans un communiqué de presse.

Le Comité de concertation consacré à la pandémie de Covid-19 a décidé vendredi que la Belgique basculerait en "code jaune" dès lundi. La plupart des restrictions disparaîtront, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. Le Covid Safe Ticket ne sera plus utilisé, les restrictions d'accès et de capacité seront levées dans les différents évènements et dans l'horeca, et l'obligation généralisée de port du masque dans les espaces publics et clos prendront fin.