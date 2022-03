Entrepreneurs en transition #23 : Transition énergétique accélérée

Une chronique de Roald Sieberath, multi-entrepreneur, coach de start-up et responsable de l'Accélérateur Transition pour LeanSquare, professeur invité à l'UCLouvain et à l'UNamur.

Libre Eco week-end |

Lorsque l’on parle de "transition", on utilise, en fait, un large mot-valise qui englobe beaucoup d’aspects dans ce qui doit changer, dans le "système d’exploitation" qui lie les humains et la planète. Cela inclut l’utilisation raisonnée des ressources, des aspects environnementaux, de développement humain, etc.

Bien entendu, la transition énergétique en est également un (important) volet. On sait depuis longtemps que l'énergie dite "fossile" va connaître des limites : les processus qui ont créé le pétrole et le charbon se sont étalés sur des millénaires. Mais ces ressources auront été siphonnées dans le temps relativement bref de deux ou trois siècles (rejetant au passage des gigatonnes de CO 2 dans l'atmosphère).

La nécessité de cette transition vers des énergies renouvelables est bien connue depuis des décennies, mais la nature humaine et nos sociétés sont ainsi faites qu’il est difficile de mobiliser des populations sur des objectifs encore exprimés en décennies (temps plus long que les mandatures de nos élus, qui ont tendance à repousser les mauvaises nouvelles et les choix difficiles).

Un incitatif bien plus radical au changement énergétique apparaît dans les circonstances récentes : pression sur le prix des carburants, changements dans les usages (les véhicules qui vont passer du thermique à l’électrique en une décennie), tensions sur les marchés de matériaux pour les batteries, et pour couronner le tout, le conflit en Ukraine qui ajoute de grosses incertitudes sur de nombreux paramètres. Les prix de l’énergie atteignent des records jamais vus, qui peuvent faire basculer les équilibres financiers des entreprises et des ménages.

Dans un tel contexte, des mesures court-termistes comme des baisses de taxes ou des primes diverses ne sont au mieux que des sparadraps. De façon accélérée, il est à présent impératif de trouver de nouveaux moyens de réduire nos dépendances énergétiques et de trouver de nouvelles sources durables.

La vague d’innovation énergétique est déjà en cours, avec des projets aussi futuristes que la fusion nucléaire ou toutes sortes de mécanismes d’optimisation énergétique. Mais la pression est aujourd’hui plus grande que jamais pour orienter de nouveaux entrepreneurs vers des projets de transition énergétique.