Dans la cave du Comme chez Soi, se trouvent des trésors et une porte qui n'est ouverte que très rarement

C'est l'un des établissements les plus réputés de Bruxelles. Ouvert en 1926, le Comme chez Soi a marqué la restauration de la capitale. Et sa cuisine, récompensée par deux étoiles Michelin, n'est pas la seule chose qui attire les clients : la cave à vin du restaurant est l'une des plus grandes et des plus prestigieuses de Belgique. Dans le cadre de son dossier "Dans le secret des lieux", LaLibre.be vous emmène dans les coulisses de la cave du Comme chez Soi, qui regorge de trésors.