Mastercard et Visa suspendent leurs opérations en Russie, les géants du luxe ferment boutique

L’étau se resserre chaque jour un peu plus sur la Russie. Et à Moscou, face à l’ampleur de sanctions économiques et financières inédites décidées dans les chancelleries occidentales ces derniers jours, l’inquiétude semble monter d’un cran. La banque centrale russe a ainsi demandé dimanche aux banques de ne plus publier leurs bilans financiers. Pour rappel (lire nos éditions précédentes), certaines des plus grandes banques russes ont été coupées du système interbancaire international Swift, limitant ainsi leurs capacités de transaction avec l’étranger. La monnaie russe s’est, elle, écroulée et des restrictions sur l’achat de devises ont été imposées pour soutenir le rouble. La liste s’allonge aussi des marques qui ont pris la décision de quitter le pays ou d’y suspendre leurs activités, privant les Russes de nombreux biens et services.

Le réseau chinois UnionPay à la rescousse

Les conséquences sont ainsi de plus en plus concrètes sur le quotidien des Russes dans leur pays mais aussi à l'étranger. Samedi, on a ainsi appris que les géants mondiaux des cartes bancaires Visa et Mastercard avaient pris la décision de suspendre leurs opérations en Russie. "En raison du caractère sans précédent du conflit actuel et de l'environnement économique incertain, nous avons décidé de suspendre notre réseau de services en Russie", a ainsi indiqué Mastercard dans un communiqué. Son concurrent Visa a simultanément fait savoir qu'il "travaillera avec ses clients et partenaires en Russie pour cesser toutes les transactions Visa dans les prochains jours". Concrètement, les cartes bancaires Visa et Mastercard russes ne seront plus valables à l'étranger, et les cartes émises à l'étranger ne fonctionneront plus en Russie, ont précisé les deux groupes américains.

Ces derniers jours, Visa et Mastercard, ainsi que leur concurrent American Express, avaient déjà pris des mesures pour empêcher les banques russes d’utiliser leurs réseaux, en application des sanctions internationales décidées après l’invasion de l’Ukraine. Face à cette situation, des banques russes ont annoncé ce dimanche qu’elles travailleront désormais à l’émission de cartes bancaires du réseau chinois UnionPay.

De plus en plus de marques occidentales ferment également boutique. Les secteurs de la mode et du luxe avaient depuis le début du conflit adopté une position assez prudente. Mais depuis vendredi, les géants du secteur ont clairement pris position : les géants français du luxe LVMH, Kering, Hermès et Chanel ont ainsi annoncé la fermeture "temporaire" de leurs magasins en Russie. Ce dimanche, le groupe de luxe italien Prada leur a emboîté le pas.