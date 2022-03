Libre Eco week-end |

La société Hootsuite, qui propose des outils de gestion des comptes sur les médias sociaux, vient de publier son sixième rapport annuel Trends, établi sur base d'une enquête auprès de 18 000 spécialistes du marketing numérique. L'étude a permis à Hootsuite de dégager cinq points clés à tenir à l'œil cette année sur les réseaux sociaux. Le premier est que TikTok, actuellement le 7e réseau social le plus populaire au monde, affiche le taux de croissance d'utilisateurs et de consultations le plus élevé. Si les entreprises se défient encore du modèle, 24 % des personnes interrogées estiment que c'est le canal le plus efficace pour atteindre leurs objectifs. Pour Hootsuite, TikTok va devenir le réseau social le plus important pour le marketing.

Deuxième point de l’étude : les dépenses publicitaires vont aller vers les plus petits réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas saturés de publicités et qu’ils proposent aux annonceurs de réaliser des pubs au format des contenus non publicitaires les plus populaires de leur environnement.

Troisième point : les prospects vont acheter de plus en plus, directement sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui proposent des produits sur les réseaux voient un taux de conversion pus élevé lorsque les visiteurs ne doivent pas changer d’environnement pour acheter.

Quatrième point : les entreprises doivent apprendre à faire de la publicité payante. Pour faire face, ici, au déclin de la portée naturelle des présentations. 44 % des personnes interrogées ont estimé que cette augmentation des budgets est un des gros défis actuels.

Enfin, cinquième point : le service clientèle passe par les réseaux sous forme de messages. C’est, selon l’étude, la fin du service client par téléphone.