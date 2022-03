PricewaterhouseCoopers (PwC) a notamment annoncé avoir décidé de ne plus avoir de firme affiliée en Russie.

Deux des quatre plus grands cabinets de consultance internationaux quittent la Russie

Deux des quatre grands cabinets de consultance connus sous l'appellation des "Big four", PricewaterhouseCoopers et KPMG, ont décidé de quitter la Russie, dans le contexte de représailles à l'échelle internationale à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. PricewaterhouseCoopers (PwC) a annoncé avoir décidé de ne plus avoir de firme affiliée en Russie.

"Nous continuons à être tous choqués et horrifiés par la guerre que le gouvernement russe impose à l'Ukraine et à sa population", a fait savoir le président de la multinationale Bob Moritz dans une déclaration. "Notre objectif principal a été d'aider les collègues ukrainiens et de soutenir les efforts humanitaires pour aider la population d'Ukraine".

M. Mortiz a annoncé dans ces circonstances qu'il avait été décidé que "PwC ne devrait pas avoir de firme affiliée en Russie et que par conséquent PwC Russie va quitter le réseau". Celui-ci comporte 3 700 collègues dans le pays.

KPMG quitte également la Biélorussie

Le siège de KPMG, situé aux Pays-Bas, a aussi annoncé se retirer de la Russie et de la Biélorussie. "Nous estimons que nous avons une responsabilité, de même que d'autres entreprises multinationales de répondre au gouvernement russe pour son attaque militaire en Russie", a fait savoir l'entreprise.

KPMG possède 4 500 employés en Russie et en Biélorussie, si bien que la société a fait part dans un message posté sur Twitter qu'il était "incroyablement difficile de mettre un terme à notre relation de travail avec eux, alors que certains faisaient partie de KMPG depuis des décennies".

Les deux autres membres du quatuor des "Big four" sont Deloitte et Ernst & Young.