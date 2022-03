Nouvelle grève dans des centres allemands du géant Amazon

Cet appel a été lancé à l'occasion de l'"equal pay day" et de la Journée internationale de la femme ce mardi. Ils visent à promouvoir l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. A Bad Hersfeld, dans le centre de l'Allemagne, le travail a déjà été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi. Des actions sont également menées dans les centres de distribution de Werne, Coblence et Leipzig. Amazon possède 17 centres logistiques en Allemagne mais l'entreprise ne s'attend pas à un effet majeur des grèves.

Le géant de l'e-commerce affirme en outre que les hommes et les femmes reçoivent le même salaire pour le même travail. "Tous les travailleurs de la logistique gagnent désormais au moins 12 euros bruts par heure, plus les avantages."

Verdi a déjà organisé plusieurs actions de grève chez Amazon à la fin de l'année dernière, afin d'appuyer sa demande d'adhésion de l'entreprise à la convention collective de travail en vigueur dans le secteur de la distribution.