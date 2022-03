Où en est l'écart salarial entre les hommes et les femmes en Belgique ?

L'écart salarial entre les hommes et les femmes a été divisé par deux en Belgique entre 2021 et 2020, annonce Statbel, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes qui se déroule le 8 mars. En 2020, les femmes gagnaient 5,3 % de moins en moyenne par heure que les hommes. Plus l'âge est élevé, plus l'écart salarial est important : 3,4 % dans les groupes des 25-34 ans, 8,9 % dans le groupe des 55-64 ans.

En dix ans, l'écart salarial a été divisé par deux, passant de 10,2 à 5,3 %.

Et en Union européenne ?

Dans l'ensemble de l'Union européenne, l'écart salarial hommes/femmes était de 13 % en 2020 en défaveur des femmes, indique lundi l'office européen de statistique Eurostat. De 2012 à 2020, l'écart salarial s'est réduit passant de 16,4 à 13 %. Les inégalités salariales varient fortement d'un pays à l'autre. Ainsi, au Luxembourg, l'égalité est quasi atteinte avec un léger écart de 0,7 %. Les autres bons élèves sont la Roumanie (2,4 %), la Slovénie (3,1 %) et l'Italie (4,2 %).

A l'inverse, les différences salariales sont encore très importantes dans une série de pays comme la Lettonie (22,3%), l'Estonie (21,1%), l'Autriche (18,9%) et l'Allemagne (18,3%).

