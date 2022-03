En Belgique, 35 % des travailleurs indépendants sont des femmes

Les femmes représentaient en 2020 un tiers (35 %) de l'ensemble des personnes disposant du statut d'indépendante, ressort-il de données de Statbel, publiées mardi. A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'office de statistiques belge lance un outil en ligne permettant de suivre les tendances liées à l'entrepreneuriat féminin. Sur cet outil, il est possible de suivre le nombre de femmes indépendantes, leur statut, leur branche d'activités, etc. et d'effectuer des comparaisons internationales.

On y apprend qu'en 2020, les femmes représentaient 35 % de l'ensemble des personnes exerçant sous le statut d'indépendant. L'écart avec les hommes se réduit lentement, la proportion d'indépendantes s'élevant à 33,7 % en 2007.

En 2020, le nombre d'indépendantes et aidantes (soit qui assiste ou supplée un ou une travailleuse indépendante dans l'exercice de sa profession, sans être lié par un contrat de travail) a augmenté de 14.509 unités, soit une hausse de 3,6 %, contre +3,1 % pour les hommes. En valeur absolue, la croissance est cependant plus forte chez les indépendants (+23.223).

Davantage dans les services

En retirant les personnes aidantes du calcul, dont le nombre a baissé en 2020, certainement en raison de la crise sanitaire, la croissance des indépendantes s'élève à 4,2 % entre 2019 et 2020, et à 3,3 % pour les hommes.

Une majorité d'indépendantes et aidantes l'étaient à titre principal en 2020 (62,8 %), près de 30 % à titre complémentaire et 7,3 % étaient en activité après l'âge de la pension. L'activité indépendante à titre complémentaire attire davantage les femmes que les hommes, qui sont 65,9 % à exercer leur activité indépendante à titre principal et 22,1% à titre complémentaire.

Du côté des secteurs d'activité, seuls les services comprennent davantage de femmes indépendantes (56,8 %) que d'hommes. La majorité des indépendantes exercent cependant leur activité au sein de secteurs qui restent masculins : les professions libérales et le commerce. L'industrie est la branche qui affiche le plus grand déséquilibre, avec 16,4 % des femmes seulement.

Statbel souligne enfin que le taux d'entreprenariat féminin en Belgique (10,1 % en 2020) est supérieur à la moyenne des 27 États membres de l'UE (9,6 %). Cet indicateur signifie qu'une femme sur dix âgées de 15 à 64 ans en Belgique déclare exercer une activité indépendante en 2020. Le taux d'entreprenariat masculin s'élève, lui, à 18 %.