L'entreprise de certification Vinçotte recrute 150 nouveaux collaborateurs en Belgique

L'entreprise d'inspection et de certification Vinçotte, qui fête son 150e anniversaire, veut recruter 150 nouveaux collaborateurs, a-t-elle annoncé mardi. "Le nombre actuel d'inspecteurs et de consultants ne permet pas de répondre aux demandes du monde de l'entreprise. Outre des profils expérimentés, Vinçotte cherche également de nouvelles recrues", explique l'entreprise dans un communiqué.

Pour répondre à ses besoins, Vinçotte se tourne vers l'enseignement supérieur et même les écoles secondaires du pays. Via des conférences, des stages techniques et le soutien à des thèses, l'entreprise souhaite faire connaître et populariser la profession d'inspecteur et de conseiller en sécurité auprès des jeunes. Plus de 500 établissements d'enseignement ont ainsi été contactés.

La transition vers une économie plus durable ne vide pas le carnet de commandes de l'entreprise, que du contraire. Vinçotte est en effet amenée à contrôler des installations et infrastructures comme les éoliennes, les panneaux solaires ou les bornes de recharge. L'entreprise fournit également des conseils "sur la manière d'opérer en toute sécurité pour l'environnement".

Vinçotte compte près de 2.000 travailleurs. L'entreprise belge est passée récemment dans des mains néerlandaises avec son rachat par le groupe Kiwa.