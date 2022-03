Les boxes repas Fresheo débarquent dans une nouvelle Région

Actuellement, Fresheo livre chaque semaine plus de 10.000 plats frais, locaux et équilibrés.

Trois ans après avoir été lancé en Wallonie et à Bruxelles, le service de livraison de repas équilibrés Fresheo se lance sur le marché flamand, annonce-t-il mardi. Actuellement, Fresheo livre chaque semaine plus de 10.000 plats frais, locaux et équilibrés. "Chaque semaine, les boxes sont composées de plats variés et équilibrés, cuisinés 'maison' par toute une équipe derrière les fourneaux: un chef, un sous-chef et six commis. Pour le côté sain, les menus sont surveillés par une nutritionniste qui garantit un véritable rééquilibrage alimentaire. Chaque repas est ainsi détaillé par son apport calorique. Lipides, glucides, protéines, sucres, un mot d'ordre: la transparence !", explique Fresheo.

Actuellement, Fresheo compte 83 collaborateurs et en vise 100 d'ici la fin de l'année. Le service se lance aussi de l'autre côté de la frontière linguistique. Pour ce faire, l'entreprise a acquis de nouveaux bureaux de 1000 m² : 600 m² de cuisine pour pouvoir fournir toute la Belgique et 400 m² de bureaux pour accueillir le nouveau marché flamand.