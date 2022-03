Mithra a plus que doublé son chiffre d'affaires notamment grâce à la pilule contraceptive Estelle

Mais la société liégeoise essuie une perte de plus de 116 millions d'euros, plus prononcée qu'en 2020 (-92 millions d'euros).

Le groupe pharmaceutique Mithra, spécialisé dans la santé féminine, a plus que doublé son chiffre d'affaires en 2021, à 22,7 millions d'euros, contre 9 millions d'euros un an plus tôt, porté par les premières ventes de sa pilule contraceptive Estelle. Mais la société liégeoise essuie une perte de plus de 116 millions d'euros, plus prononcée qu'en 2020 (-92 millions d'euros). Les dépenses de recherche et développement, notamment, sont en hausse, à 76,6 millions d'euros contre 69,3 millions en 2020.

"2021 marque un tournant historique pour Mithra avec le lancement mondial de notre premier produit à base d'un tout nouvel oestrogène, l'estetrol, qui présente un profil de sécurité et d'efficacité amélioré. Nous avons également obtenu les premiers résultats positifs de phase 3 pour Donesta, qui ont confirmé son fort potentiel en tant que traitement hormonal innovant ciblant de nombreux symptômes causés par le déficit en oestrogènes, symptômes qui se manifestent simultanément ou de manière consécutive durant toute cette période de la ménopause", souligne le CEO Leon Van Rompay, cité dans un communiqué.

Mithra, qui publie ses résultats annuels ce 8 mars, Journée internationale des femmes, disposait fin 2021 d'une trésorerie de 32,9 millions d'euros, "consolidée par l'accord de financement flexible en actions" de 100 millions d'euros conclu dernièrement avec Goldman Sachs.

Pour 2022, Mithra prévoit de lancer Estelle en Europe et en Australie et espère pouvoir commercialiser l'anneau contraceptif Myring aux États-Unis dans le courant du second semestre. S'agissant du traitement hormonal Donesta, les premières données sur la sécurité sont attendues pour fin 2022 aux Etats-Unis. Mithra mise toujours sur une autorisation de mise sur le marché de Donesta dans le courant du premier semestre 2024 pour les États-Unis et en seconde partie d'année 2024 pour l'Europe.