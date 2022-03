Heineken cesse de produire et de vendre en Russie

Heineken va arrêter la production et la vente de sa bière Heineken en Russie, annonce mercredi le brasseur néerlandais, qui dit agir de la sorte pour protester contre l'invasion russe en Ukraine. Heineken produit également de nombreuses marques de bière locales en Russie et réfléchit à ce qu'il convient de faire de toutes ses activités russes. Les opérations russes sont désormais séparées du reste de la société afin de mettre un terme aux flux d'argent et de redevances en provenance de ce pays. "Heineken ne veut plus bénéficier financièrement des opérations russes", a justifié l'entreprise dans un communiqué.

En Russie, Heineken produit entre autres, les bières Zhigulevskoe et Oxota pour le marché local. Avec environ 1.800 travailleurs, l'entreprise affirme être le troisième brasseur du pays. Le marché russe représente moins de 2 % du chiffre d'affaires mondial de Heineken.

La semaine dernière, l'entreprise avait cessé d'exporter vers la Russie à cause de la guerre. Tous les nouveaux investissements dans le pays ont alors également été arrêtés.