Huit entreprises flamandes sur dix craignent l'impact négatif de la guerre

La hausse des prix de l'énergie et des matières premières et les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont particulièrement inquiétants.

Huit entreprises flamandes sur dix s'attendent à ce que la guerre en Ukraine ait un impact négatif sur leurs activités. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la chambre de commerce flamande Voka auprès de plus de 400 entreprises. La hausse des prix de l'énergie et des matières premières et les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont particulièrement inquiétants.

La plupart des entreprises maintiennent leurs plans d'investissement et de recrutement, même si certaines freinent clairement. Un quart des entreprises notamment réduisent leurs plans d'investissement en raison de l'incertitude accrue. Une entreprise sur six réduit ses plans de recrutement. Et parmi les entreprises qui souhaitent encore recruter, 89 % indiquent qu'elles ont des difficultés à trouver le personnel adéquat.

Le commerce avec la Russie et l'Ukraine est également gravement perturbé. Plus de la moitié des entreprises qui exportent vers les deux pays indiquent que leurs exportations se sont complètement arrêtées. Les importations ont également complètement cessé dans la moitié des cas.

"Nous demandons aux gouvernements fédéral et flamand de mettre en place une 'task force' qui surveillera en permanence les conséquences économiques de la guerre et fera des propositions pour y faire face. L'expérience de la crise du coronavirus montre que nous sommes capables de faire face à des crises majeures. Nous attendons de nos gouvernements qu'ils soient suffisamment souples pour soutenir notre société et notre économie lorsque cela est nécessaire", déclare le directeur général de la Voka Hans Maertens.

Voka demande également l'extension du système de chômage temporaire et souligne qu'un saut d'index "ne doit plus être un tabou" pour maintenir la compétitivité des entreprises flamandes.