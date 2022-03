Trois milliardaires américains soupçonnés de délit d'initié suite au rachat d'actions Activision Blizzard : "C'était juste un coup de chance"

Selon les informations du Wall Street Journal, les procureurs fédéraux et les régulateurs boursiers enquêtent actuellement sur les options que les milliardaires Barry Diller et David Geffen ont prises sur les actions d'Activision Blizzard en janvier, quelques jours seulement avant que le fabricant de jeux vidéo n'accepte d'être racheté par Microsoft. Alexander von Furstenberg, fils de la créatrice de mode Diane von Furstenberg, fait également l'objet d'une enquête.

Diller, Geffen et Von Furstenberg ont réalisé un bénéfice d'environ 60 millions de dollars (55 millions d'euros) avec leurs transactions. Juste avant la prise de contrôle, les trois hommes ont pris des options pour acheter des actions Activision à 40 dollars l'unité. Après le rachat, le cours de l'action du développeur de jeux a augmenté de manière significative. Actuellement, le prix oscille autour des 80 dollars.

Le bureau du procureur général enquête pour savoir si les transactions d'options ont violé les lois sur les délits d'initiés, tandis qu'une enquête civile distincte est en cours sur les délits d'initiés, rapporte le journal.

Selon M. Diller, aucun des trois hommes, qui se connaissaient en privé, ne disposait au préalable d'"informations non publiques sur l'acquisition par Microsoft", a-t-il déclaré au journal. "C'était juste un coup de chance. Nous n'avons agi sur aucune information provenant de qui que ce soit. C'est une de ces coïncidences."

M. Diller est président du conglomérat médiatique IAC et du groupe Expedia, entre autres, et est marié à Diane von Furstenberg. Geffen est surtout connu comme le fondateur du distributeur de films DreamWorks et de plusieurs maisons de disques, dont DGC Records. Diller et Geffen sont tous deux d'importants donateurs du parti démocrate.