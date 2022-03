Depuis le début du Covid, un milliard de vaccins ont transité par Brussels Airport

Plus d’un milliard de vaccins sont passés par Brussels Airport au cours des 14 derniers mois. Parmi eux, on compte 750 millions de vaccins en exportation et 250 millions en importation, vers et depuis une soixantaine de pays.

Les transporteurs sont soit des compagnies aériennes (United Airlines, Japan Airlines, TUI fly, Emirates, Qatar Airways...), soit des partenaires logistiques (Expeditors, DHL Global Forwarding ou Kuehne+Nagel). L'aéroport travaille aussi avec Air Cargo Belgium et des partenaires cargo de la Taskforce BRUCure, dont beaucoup sont certifiés dans le cadre du programme Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics de l'Association du transport aérien international (IATA).

Les principales destinations pour les exportations sont le Japon et les États-Unis.

En outre, depuis peu, Brussels Airport achemine également des pilules Covid, davantage sensibles aux variations de température. "Nos infrastructures et outils adaptés à la manutention des vaccins et autres médicaments répondent aux exigences les plus élevées du secteur pharmaceutique", note Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport.

Depuis dix ans, Brussels Airport a fait du transport de produits pharmaceutiques une de ses spécialités. L’aéroport dispose dans sa zone cargo de 35.000 m² d’entrepôts frigorifiques, et a développé des Airside Pharma Transporters, "frigos" mobiles qui circulent sur le tarmac et assurent la liaison entre les entrepôts et les avions.

Aujourd’hui, près de 10 % du volume total des marchandises traitées à Brussels Airport sont des produits pharmaceutiques. Une part de l'activité qui fait travailler environ 500 collaborateurs.