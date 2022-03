La controverse des diamants russes d'Anvers

Le secteur du diamant exclu des sanctions contre la Russie

Le commerce du diamant (importations et exportations) représentait la somme colossale de 37,23 milliards d'euros en 2021, en diamants bruts et polis. A titre de comparaison, le PIB de la Belgique avoisine les 500 milliards d'euros. La Russie est le deuxième pays le plus important pour la Belgique: 1,8 milliards d'euros de diamants bruts ont été importés de Russie en 2021.