La rémunération du directeur général de Crédit Suisse abaissée de 43 %

Credit Suisse, le numéro deux du secteur bancaire, a réduit les rémunérations de ses dirigeants pour 2021 après une année agitée, entre la faillite du britannique Greensill et l'implosion du fonds américain Archegos, indique-t-il jeudi dans son rapport annuel.

Le directeur général du groupe, Thomas Gottstein, a vu sa rémunération totale diminuer de 43 %, à 3,8 millions de francs suisses (3,7 millions d'euos), précise le rapport annuel. Arrivé aux commandes mi-février 2020, le patron de la banque a vu la part variable de sa rémunération réduite à 0,8 million de francs en 2021 pour ce premier exercice complet, contre 3,6 millions de francs en pour les 10 premiers mois de 2020.

La rémunération de l'ensemble du comité de direction a été réduite de 64 % à 8,6 millions de francs suisses.

"2021 a été une année sans précédent", a déclaré Kai S. Nargolwala, le président du comité de rémunération, dans le rapport annuel, reconnaissant que les traitements des dirigeants pour l'année écoulée ont donné lieu à des délibérations "extrêmement difficiles".

"Le comité de compensation a considéré qu'il était important de privilégier la responsabilité des dirigeants", a-t-il poursuivi, précisant que ce comité a pris en compte dans la balance l'impact "significatif" de Greensill et d'Archegos.

Faillite de Greensill

En mars 2021, la banque a été secouée tour à tour par la faillite de la société financière britannique Greensill, dans laquelle quelque 10 milliards de dollars avaient été engagés par le biais de quatre fonds, puis par l'implosion du fonds américain Archegos qui a coûté plus de 5 milliards de dollars à la banque.

Antonio Horta-Osório, qui s'était vu confier la présidence fin avril en pleine tourmente mais qui avait finalement démissionné huit mois et demi seulement après son arrivée aux commandes, a de son côté perçu une rémunération de 3,5 millions de francs.

La banque a été secouée par des scandales à répétition l'an passé. Outre la faillite de Greensill et l'implosion d'Archegos, Credit Suisse s'est aussi vu infliger 475 millions de dollars de pénalités par les autorités américaines et britanniques pour ses prêts à des entreprises d'Etat au Mozambique, au coeur d'un scandale de cooruption.

En décembre, son président qui était arrivé au commandes avec pour mission de redresser la banque a également été éclaboussé par des révélations dans la presse autour de règles de quarantaine qu'il avaient enfreintes, le poussant à démissionner début janvier.

L'année 2022 a débuté sur de nouveaux remous avec les révélations d'un consortium de 47 médias, dont The Guardian et le New York Times, publiés sous le nom de "Suisse secrets" concernant des comptes liés à des clients identifiés comme "problématiques", selon Le Monde qui participait à cette enquête.