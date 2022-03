"Les responsables semblent n'en avoir rien à faire" : les négociations sont toujours tendues chez Logistics Nivelles

Une nouvelle réunion a eu lieu ce jeudi entre les représentants des travailleurs de Logistics Nivelles et la direction. Elle a tourné court, les syndicats ayant claqué la porte après que la direction a précisé n'être pas prête à augmenter l'enveloppe financière prévue pour le plan social.

Le front commun syndical a fait allusion aux récents échanges en commission du parlement wallon, et au cours desquels certains députés ont dénoncé le "cynisme" de Kuehne + Nagel qui quittera Nivelles en octobre prochain, mettant en péril 549 emplois. Les responsables ne semblent pas très affectés par ces prises de position politiques... Le dialogue n'est pas rompu à ce stade, une nouvelle réunion étant programmée lundi. Mais les syndicats constatent que les discussions n'avancent plus. Depuis plusieurs semaines, le front commun syndical demande que les travailleurs dont l'emploi sera supprimé, ce qui est inévitable puisque le groupe Kuehne + Nagel ne revient pas sur sa décision de fermer complètement le site de Logistics Nivelles, reçoivent une compensation correcte. Il met en avant la bonne santé financière et le caractère international du groupe logistique et de l'unique client de Logistics Nivelles, le groupe Carrefour. Mais la direction semble inflexible à propos de l'enveloppe financière à consacrer au plan social.

"Nous avons posé la question de manière directe, pour savoir si un budget supplémentaire sera consacré à ce plan social. Et la réponse qui nous a été donnée est négative. Nous avons interrompu la discussion. On a tout de même fait remarquer à la direction qu'au niveau politique, en commission du parlement wallon, l'attitude de l'entreprise a été publiquement critiquée. Mais les responsables semblent n'en avoir rien à faire", indique le permanent CNE Didier Lebbe, au nom du front commun syndical.