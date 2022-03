Deutsche Bank gonfle les bonus du conseil d'administration et du personnel à 2,1 milliards d'euros

Après avoir enregistré son meilleur résultat annuel depuis 2011, Deutsche Bank a décidé d'augmenter la valeur du bonus qui sera versé aux membres du conseil d'administration et au personnel. La manne de bonus pour l'exercice 2021 contient 2,1 milliards d'euros au total, soit 14 % de plus qu'un an plus tôt, a annoncé vendredi le groupe basé à Francfort à l'occasion de la publication de son rapport annuel.

Le conseil d'administration percevra une rémunération cumulée d'environ 66,5 millions d'euros, contre 50 millions l'an dernier. En raison du poids financier de la pandémie de coronavirus, le conseil d'administration avait renoncé à un douzième de sa rémunération annuelle pour 2020.

La rémunération totale de l'administrateur délégué, Christian Sewing, est passée d'environ 7,4 millions d'euros à 8,8 millions d'euros cette année. En incluant les membres du conseil d'administration, 520 employés de la Deutsche Bank reçoivent une rémunération totale supérieure à 1 million d'euros chacun.

L'année dernière, la Deutsche Bank a réalisé son meilleur bénéfice net annuel depuis 2011, s'élevant à 2,5 milliards d'euros après impôts.