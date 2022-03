La start-up Umengo veut devenir le LinkedIn de l’associatif

Simplifier et faciliter l'accès au bénévolat pour les personnes tout en améliorant la gestion des bénévoles et le processus de recrutement pour les associations, c'est l'objectif de la start-up Umengo. Elle a été lancée en décembre 2021 par Maxime Fouache, Maxime Marcandella et Eric Voyron, trois entrepreneurs impliqués dans le monde associatif. "En tant que bénévoles, on s'est rendu compte que trouver une mission de bénévolat adapté prenait énormément de temps", explique Maxime Fouache. "Et ce n'est pas plus facile pour les associations qui sont constamment à la recherche de nouveaux profils."

Avec sa plateforme et son application mobile, Umengo propose à tous les citoyens de trouver du bénévolat adapté par "une recherche passive grâce à un système de notification unique" , ajoute les cofondateurs. Sur la plateforme, le volontaire peut créer son profil et inscrire ses préférences en termes de disponibilités, de compétences, de causes qu'il veut soutenir, sa localisation et son rayon d'action. "Ensuite, il n'a plus qu'à attendre de recevoir une notification sur son application mobile lorsqu'une mission correspond à ses critères, ou lorsqu'une association le contacte pour une mission" , précise Maxime Fouache. Une sorte de bénévolat 2.0 en quelque sorte ? "On veut devenir le LinkedIn du monde associatif."

La plateforme s'adresse tant aux bénévoles qu'aux associations. Celles-ci peuvent filtrer les profils en fonction des besoins de la mission pour identifier directement les volontaires potentiels. Elles peuvent gérer leur base de données de volontaires via un calendrier, des fiches contacts, et un historique de l'ensemble des missions et des volontaires. "Certaines associations comme la Croix-Rouge reçoivent beaucoup plus de candidatures que nécessaire. La plateforme permet donc également de rediriger ces bénévoles vers d'autres missions similaires" , explique Maxime Fouache.

Nouvelle version en juin

La plateforme intègre également un système de messagerie qui permet de mettre en relation les bénévoles et l'association et d'envoyer toutes les informations concernant la mission. Un système de gamification est également en cours de développement pour entretenir la motivation des bénévoles. "Le volontaire peut gagner des points à chaque mission réalisée. Il pourra ensuite les échanger contre des biens" , poursuit le cofondateur. Des partenariats associatifs sont déjà en cours de discussion.

Pour le moment, Umengo est accessible gratuitement puisque la version payante ne sera lancée qu’en juin mais le service restera gratuit jusqu’à fin 2022 pour les associations inscrites avant ce lancement.

La plateforme fonctionne avec un système de jeton. Ceux-ci correspondent à 8 heures de bénévolat et peuvent être achetés entre 4 et 5 euros. "Ce tarif est encore en cours de réflexion et pourrait être adapté selon le nombre de jetons achetés par une association" , précise Maxime Fouache. Au moment de l'inscription, une association reçoit 12 crédits gratuitement. La start-up n'a pas souhaité fonctionner sous forme d'abonnement puisque les besoins des associations sont trop différents et souvent ponctuels. "Certaines associations organisent un seul grand évènement alors que d'autres ont des besoins plus réguliers" , ajoute-t-il.

Umengo fonctionne sur fonds propres grâce à l'investissement de 100 000 euros de ses trois cofondateurs. La start-up négocie actuellement une première levée de fonds auprès d'investisseurs publics et privés. L'objectif est de lever 300 000 euros "pour recruter un profil marketing et financer le développement de la nouvelle version."