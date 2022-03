Selon Rosier, les prix des matières premières (les nitrates, les phosphates et le potassium) et l'énergie en hausse affectent "négativement" les coûts de production et de logistique.

Fertilisants : les activités de Rosier de plus en plus touchées par l'invasion de l'Ukraine

Les activités de la société Rosier (Moustier, Hainaut), spécialisée dans la production de fertilisants agricoles, sont de plus en affectées par la guerre en Ukraine, indique lundi la société dans un communiqué. Selon Rosier, les prix des matières premières (les nitrates, les phosphates et le potassium) et l'énergie en hausse affectent "négativement" les coûts de production et de logistique de Rosier.

Par ailleurs, en raison de la guerre, certaines matières premières "clés" pour la société sont difficiles à trouver. "Les relations commerciales pertinentes avec les fournisseurs russes et biélorusses sont actuellement suspendues en raison des sanctions applicables. Les approvisionnements de Rosier en provenance de Russie et de Biélorussie ont représenté environ 18 % des quantités totales d'approvisionnement consommées au cours de l'exercice 2021", explique Rosier.

Baisse des commandes

La société est aussi confrontée à une baisse importante des commandes et souligne que les livraisons aux clients ukrainiens sont impossibles. Ces clients représentaient l'an dernier 10 % du chiffre d'affaires de Rosier.

"Des évaluations sont en cours concernant l'impact financier de ces récents développements et ce qu'ils signifient pour le financement à court terme des opérations de Rosier. Rosier envisage différentes mesures pour faire face à la situation actuelle, telles que l'obtention d'un financement relais pour couvrir les besoins en liquidité à court terme de Rosier, trouver des alternatives aux clients ukrainiens et russes, et réduire les coûts d'exploitation", explique encore l'entreprise hennuyère.