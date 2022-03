Voici les nouvelles destinations vers le soleil proposées par Brussels Airlines et Air Belgium, qui coopèrent avec le tour-opérateur Corendon

Le tour-opérateur néerlandais Corendon va étendre considérablement son offre, avec notamment 22 nouvelles destinations vers le soleil au départ de Brussels Airport, dont Majorque, Antalya et la Crète, et neuf autres depuis Maastricht, annonce-t-il lundi. "Maintenant que la pandémie n'est pratiquement plus qu'un mauvais souvenir et que les mesures sont supprimées dans quasiment tous les pays européens, le public devrait rechercher le soleil en masse cet été", prédit Corendon.

Parmi les nouvelles destinations, proposées en collaboration avec des compagnies aériennes comme Brussels Airlines ou Air Belgium, on retrouvera les îles populaires de Majorque, Ibiza, Tenerife et Gran Canaria, mais aussi les stations balnéaires turques d'Antalya, Bodrum et Dalaman ainsi que des îles grecques comme la Crète, Kos, Rhodes, Corfou et Zakynthos. Le tour-opérateur propose désormais aussi des vols vers Hurghada en Égypte, Faro dans le sud du Portugal, le port bulgare de Burgas, Punta Cana en République dominicaine et Willemstad à Curaçao.

"Avec notre offre actuelle, nous retrouvons le niveau de 2019", explique Atilay Uslu, fondateur de Corendon. "Les gens ont dû attendre longtemps pour pouvoir recommencer à voyager sans souci et sans mesure. Ce moment est enfin venu", se réjouit-il.