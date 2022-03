La biopharma liégeoise Hyloris publie des résultats solides, l'action grimpe

La société biopharmaceutique a publié ses résultats financiers et opérationnels de 2021.

C'est en forte croissance qu'Hyloris Pharmaceuticals a clôturé son second semestre, atteignant des revenus de 3,1 millions d'euros. La société biopharmaceutique de Liège, dont l'objectif est de répondre aux besoins médicaux non satisfaits en réinventant les médicaments existants, affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 50 millions d'euros au 31 décembre 2021.

"Au cours de l'année, l'entreprise a mis l'accent sur l'innovation et la création de valeur", déclare dans un communiqué Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris. Il explique que la société "s'est concentrée sur des produits candidats en ajoutant de la valeur et de la longévité" à son portefeuille. Quatre produits candidats qu'il qualifie de"passionnants et innovants".

Le motif de traitement proposé par ces derniers : la candidose vulvovaginale récurrente (le "Miconazole/Bromure de Domiphène"), l'insuffisance cardiaque nécessitant une assistance ventriculaire gauche ("capsule de Milrinone à libération modifiée"), l'instillation vésicale (Alenura), et le cancer du poumon à petites cellules (agents plécoïdes). Ces derniers permettent également d'améliorer l'efficacité de la chimiothérapie chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë.

Le communiqué atteste que "chacun de ces produits candidats répond à un besoin clairement non satisfait et a le potentiel d'apporter une valeur substantielle aux patients, aux médecins et aux organismes d'assurance".

Six programmes cliniques en 2022

Pour 2022, Hyloris "prévoit d'étendre la portée de ses produits commercialisés", atteste Stijn Van Rompay. Deux traitements lancés dans leur commercialisation sont mis en avant dans le communiqué : le Maxigesic IV qui traite la douleur post-opératoire et le Sotalol IV qui soigne la fibrillation auriculaire et les arythmies ventriculaires potentiellement mortelles.

Hyloris prévoit également cette année de conduire six programmes cliniques et d'ajouter au moins quatre produits candidats par le biais d'innovations internes, l'achat de licences et le co-développement.

La perspective à plus long terme de l'entreprise est claire : étendre son portefeuille à environ 30 produits candidats d'ici 2024.

L'année 2021 a également été marquée par l'introduction en Bourse d'Hyloris et par un renforcement de son équipe de direction et de son CA, avec l'arrivée de trois nouveaux membres.

À 9H25 ce mercredi, l'action de l'entreprise à la Bourse de Bruxelles augmentait de 4,06 %, 16,650 euros.